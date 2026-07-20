Fuga dall’ospedale Sant’Elia, inseguimento per le vie di Caltanissetta: due carabinieri feriti durante il fermo

Momenti di tensione a Caltanissetta, dove un uomo di origini extracomunitarie si è sottratto ai controlli all’interno dell’ospedale Sant’Elia, tentando la fuga. Ne è scaturito un inseguimento per le vie della città, conclusosi in via Due Fontane, nei pressi della sala Bingo. Durante le operazioni di fermo due carabinieri sono rimasti feriti. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.