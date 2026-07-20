Caltanissetta. Dal 21 luglio entra nel vivo il Mercatino del libro scolastico usato: ecco calendario e orari di apertura

CALTANISSETTA. Da martedì 21 luglio entra nel vivo l’iniziativa contro il caro-libri promossa dall’Unione Giovani di Sinistra (UGS) di Caltanissetta e dall’associazione “Casa Enrichetta APS”. Dopo il lancio del progetto, volto a sostenere le famiglie del territorio contro i costi sempre più proibitivi dei testi scolastici, le associazioni annunciano ufficialmente il calendario e gli orari di apertura dello sportello.

A partire da martedì 21 luglio, la sede di Casa Enrichetta diventerà pertanto un punto di riferimento sia per chi desidera vendere i propri vecchi testi sia per chi è alla ricerca dei volumi per il prossimo anno scolastico. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai libri di testo delle scuole superiori (scuole secondarie di secondo grado).

Casa Enrichetta in Via Gigino Gattuso, 89 sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

Martedì: dalle ore 16:00 alle 19:00 (pomeriggio)

Mercoledì: dalle ore 10:00 alle 13:00 (mattina)

Venerdì: dalle ore 16:00 alle 19:00 (pomeriggio)

In questi orari sarà possibile sia consegnare i propri libri da mettere in vendita sia consultare i testi disponibili per l’acquisto. L’iniziativa è riservata ai libri delle scuole superiori. Il meccanismo è a scopo zero e senza fini di lucro:

Prezzo dimezzato: I libri vengono venduti al 50% del prezzo di copertina. 100% al proprietario: L’intero ricavato viene restituito a chi ha portato il libro, senza trattenute. I testi rimasti invenduti saranno restituiti l’ultimo giorno, ma resteranno consultabili in un database online per permettere la compravendita autonoma tra privati. Per velocizzare le operazioni, è consigliato registrare i libri in anticipo compilando il form online: https://forms.gle/Spic9SUhk3qak8v2A.

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile contattare l’organizzazione tramite:

Instagram: @ugs_caltanissetta

Facebook: UGS Caltanissetta

Telefono: 371 3660763