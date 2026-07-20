Inchiesta “Corte dei Miracoli” al Cefpas di Caltanissetta: si dimette il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto

Il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto si è dimesso dopo l’arresto. La decisione è stata resa nota da parte dei suoi legali. L’ex parlamentare regionale si trova al momento in regime di arresti domiciliari nel contesto dell’inchiesta “Corte dei Miracoli” condotta dalla squadra Mobile di Caltanissetta.

Gallo Afflitto si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione. L’indagine ipotizza un sistema di favori, incarichi e assunzioni all’interno del Cefpas di Caltanissetta.

Cefpas Caltanissetta

I suoi legali hanno spiegato che la decisione è stata assunta per “senso di responsabilità” e per poter affrontare un eventuale processo anche se il passo indietro all’Assemblea ridurrà le esigenze cautelari.

L’esponente di Forza Italia in Sicilia è stato arrestato in relazione all’inchiesta sul sistema corruttivo di nomine e appalti che, secondo l’accusa, avrebbe creato tra il centro per la formazione Cefpas e l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento.