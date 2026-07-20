Infrastrutture, Salvini: “Riunione in settimana sul Ponte di Messina”

Questa settimana avremo una riunione sul tema del ponte sullo Stretto che non è la soluzione magica ma è un tassello di un puzzle che non unisce in questo caso Reggio Calabria e MESSINA ma avvicina Palermo a Reggio Calabria a Roma, a Milano, a Monaco di Baviera, a Berlino, a Helsinki e al cuore dell’Europa portando lavoro, sviluppo e sostenibilità ambientali”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante il dibattito pubblico avviato da Anas per la realizzazione del nuovo tracciato della statale 106 da Catanzaro a Reggio Calabria. “Credo infatti che i veri green siano collegati questa mattina da Catanzaro perché si fanno opere che tolgono traffico, code e – chiudo sulla 106 – riducono il numero di morti. Quando sono arrivato al ministero, la Statale 106, e lo ha ancora, ha la nomea della strada della morte. Ecco voglio terminare il mio mandato con una strada che si occupi di bellezza, di valorizzare le straordinarie perle che sull’asse ionico la Calabria può offrire al mondo”, ha aggiunto.