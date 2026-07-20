Caltanissetta in lutto: si è spento padre Rosario Salvaggio, storico ex parroco della Cattedrale

Caltanissetta piange la scomparsa di padre Rosario Salvaggio, storico ex parroco della Cattedrale, sacerdote che ha segnato profondamente la vita religiosa della città e che, per oltre quarant’anni, ha guidato la comunità della Chiesa Madre con dedizione, umiltà e spirito di servizio. Si è spento all’età di 93 anni, lasciando un’eredità spirituale che resterà viva nella memoria di generazioni di fedeli.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra i fedeli e in quanti, nel corso degli anni, hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e pastorali. Per tantissimi nisseni è stato molto più di un parroco: una presenza costante nei momenti più importanti della vita, dalle celebrazioni dei sacramenti ai momenti di sofferenza, sempre pronto ad ascoltare, confortare e accompagnare le famiglie con discrezione e grande sensibilità.

Il suo lungo ministero alla guida della Cattedrale lo ha reso una figura simbolica della Chiesa nissena. Generazioni di fedeli sono cresciute sotto la sua guida spirituale, trovando in lui un sacerdote capace di coniugare fermezza nei valori evangelici e grande attenzione verso le persone, soprattutto le più fragili.



Il ricordo di padre Rosario Salvaggio resta legato anche al suo instancabile impegno pastorale, portato avanti con semplicità e autentica vocazione. La sua opera ha contribuito a rafforzare il senso di comunità della parrocchia, trasformando la Cattedrale in un luogo di accoglienza, preghiera e partecipazione.

Con la sua scomparsa Caltanissetta perde un volto familiare e una guida spirituale che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della città. Rimane l’eredità di una vita interamente dedicata al Vangelo, al servizio della Chiesa e alla vicinanza verso il prossimo, valori che continueranno a vivere nel ricordo e nella gratitudine di quanti lo hanno conosciuto e amato.