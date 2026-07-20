Caltanissetta. Al via il piano di disinfestazione e deblattizzazione: il calendario

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che, a partire da questa notte, prenderà il via il servizio straordinario di disinfestazione e deblattizzazione sull’intero territorio urbano.

L’intervento, volto a eradicare zanzare, mosche, blatte, scarafaggi, zecche e altre specie potenzialmente dannose per la salute, prevede l’impiego combinato di due differenti metodologie d’azione: la dispersione del prodotto nell’aria e trattamenti localizzatimediante immissione diretta all’interno di caditoie e tombini.

Tutti i prodotti utilizzati rientrano nella categoria dei Presidi Medico-Chirurgici a base biologica, pienamente conformi alle normative vigenti e alle direttive emanate dal Ministero della Salute. Sebbene le sostanze impiegate non comportino alcun rischio per la salute pubblica né per gli animali domestici, si invitano i cittadini ad adottare alcune semplici precauzioni a titolo preventivo.

CALENDARIO E ZONE INTERESSATE

Le operazioni si svolgeranno nelle ore notturne, a partire dalla mezzanotte, secondo il seguente calendario e zone d’intervento:

Lunedì 20 luglio (nella notte fra lunedì e martedì):

· Squadra 1: Zona San Luca, Via Rochester, Via Niscemi, Via N. Colajanni, Viale R. Margherita, Viale Amedeo, Zona Provvidenza, Via Mattarella, Zona Stazzone, Via De Gasperi

· Squadra 2: C/so Umberto, Via San Giovanni Bosco, Via G. Cascino (Santa Flavia), Via Antenna, Via A. Valenti, Via Redentore, Via Xiboli, Santa Barbara, Via Vespri Siciliani (BADIA)

Martedì 21 luglio (nella notte fra martedì e mercoledì):

· Squadra 1: Viale Sicilia, Via Malta, Via Leone XIII, Via Costa, Via Turati, Via Romita, Via Ferdinando I

· Squadra 2: Via dei Mille, Via Salvati, Via Pisacane, Via Fra Giarratana, Via P. Nenni, Via 25 Aprile, Via S. D’Acquisto, Via Due Fontane

Mercoledì 22 luglio (nella notte fra mercoledì e giovedì):

· Squadra 1: Zona Grazia, Via R. San Secondo, Via Calabria, Viale della Regione, Via Lazio, Via Libertà, Via Bissolati, Via Pietro Leone, Zona Sant’Elia e Poggio

· Squadra 2: Viale Trieste, Via Benedetto Croce, Via De Amicis, Via Paladini, Zona Hotel San Michele

RACCOMANDAZIONI PER LA CITTADINANZA

Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni e massimizzare l’efficacia del servizio, si consiglia la popolazione di osservare le seguenti indicazioni durante gli orari di trattamento:

· Mantenere chiuse le finestre e le porte dei balconi per il tempo di deposito del disinfettante dal momento del passaggio (circa 2/4 ore).

· Ritirare o coprire le ciotole degli animali domestici, le voliere e le gabbie.

· Spostare all’interno delle abitazioni, ove possibile, le piante aromatiche collocate ai piani bassi o all’esterno.

· Non lasciare cibo, alimenti o panni stesi all’esterno delle abitazioni.