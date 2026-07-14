Temptation Island raddoppia, prossima settimana in onda lunedì 20 e mercoledì 22 luglio

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Temptation Island raddoppia il suo appuntamento. La prossima settimana il docu reality, condotto da Filippo Bisciglia, va in onda lunedì 20 luglio e mercoledì 22 in prima serata su Canale 5. La puntata di ieri ha segnato uno share del 30.3% pari a 3 milioni 764 mila telespettatori. Dalle anticipazioni mostrate alla fine della puntata, il prossimo appuntamento sarà ricco di colpi di scena: si comincia con il falò anticipato richiesto da Giovanni per la fidanzata Sabrina. "Sicuramente assisteremo a più di una figa dai villaggi", promette il conduttore Filippo Bisciglia lanciando così un piccolo spoiler. Tra dubbi, inganni e nuove consapevolezze, Temptation Island torna settimana prossima con due nuove sorprendenti puntate.

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