Sla, record italiano per Giuseppe Averna nel Frame Running: dona la medaglia vinta al personale dell’Hospice di San Cataldo

Ha conquistato la medaglia ai campionati paralimpici di frame running disputati a Grosseto, stabilendo la migliore prestazione italiana di sempre nei 1.500 metri della categoria T72 con il tempo di 6’10″10. Protagonista dell’impresa è Giuseppe Averna, 66 anni, affetto da sclerosi laterale amiotrofica (Sla), che al rientro ha deciso di donare la medaglia al personale dell’hospice dell’ospedale di San Cataldo in segno di gratitudine per l’assistenza ricevuta nel corso degli anni. La medaglia è stata consegnata al responsabile dell’hospice dell’ambulatorio di Nutrizione clinica, Giuseppe Mulè. Averna ha spiegato che il percorso di nutrizione clinica seguito con il medico, insieme all’assistenza domiciliare garantita dall’équipe delle cure palliative, ha contribuito al miglioramento della sua condizione psicofisica, permettendogli di continuare a praticare l’attività sportiva e a prendere parte alle competizioni. Averna è in trattamento con una terapia sperimentale che, secondo l’équipe che lo segue, ha consentito finora di stabilizzare la progressione della malattia. Nel ricevere il riconoscimento, Mulè ha voluto condividere idealmente la medaglia con tutti i professionisti dell’Hospice e delle Cure palliative che quotidianamente assistono i pazienti e le loro famiglie. (ANSA).