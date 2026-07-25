Catania: turista trascinata sul materassino da corrente, salvata da Polizia

Una turista di 60 anni è stata salvata dalla Polizia di Stato dopo essere stata trascinata dalla corrente per circa tre chilometri mentre si trovava su un materassino al largo di Capomulini, fino alla zona della Timpa di Acireale.La donna, secondo quanto ricostruito, si era allontanata dalla riva per prendere il sole sul materassino, ma la corrente l’ha progressivamente portata lontano dallo specchio d’acqua davanti a una discesa a mare condominiale. Nonostante i tentativi di rientrare verso la costa, non sarebbe riuscita a tornare indietro anche a causa del peggioramento delle condizioni del mare.Dopo circa due ore senza avere sue notizie, gli amici hanno lanciato l’allarme al numero unico di emergenza.

La Capitaneria di Porto ha avviato le ricerche mentre gli agenti della Questura di Catania, a bordo delle moto d’acqua, hanno perlustrato la zona riuscendo a individuarla dopo circa un’ora.La turista è stata trovata tra gli scogli della Timpa di Acireale, dopo tre ore dall’ultimo avvistamento e a circa tre chilometri dal punto in cui era entrata in acqua.

La donna, ferita per lo sfregamento contro gli scogli, ha chiesto aiuto ai poliziotti raccontando di essere stata trascinata dalla corrente e di essersi smarrita.Considerata la presenza degli scogli e il mare agitato, uno degli agenti si è tuffato per raggiungerla e allontanarla dalla scogliera, evitando ulteriori ferite. Con l’aiuto dei due poliziotti la 60enne è stata poi portata a bordo della moto d’acqua e accompagnata alla discesa a mare, dove erano già presenti un’ambulanza e una volante del Commissariato di Acireale.La donna ha riportato solo lievi escoriazioni ed è stata medicata sul posto dal personale sanitario.