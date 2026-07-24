Delegazione di sindaci del Libero Consorzio di Caltanissetta ricevuti alla Regione dall’assessore alla Sanità Marcello Caruso

Una delegazione di Sindaci del Libero Consorzio di Caltanissetta ha incontrato l’Assessore Regionale alla Sanità, Marcello Caruso, e il suo staff tecnico. Il primo tema affrontato ha riguardato le numerose voci circolate nelle ultime settimane sulla possibile chiusura delle Guardie Mediche. Su questo punto è arrivata una rassicurazione chiara: le Guardie Mediche non saranno chiuse.

L’incontro è stato anche l’occasione per approfondire altre questioni fondamentali per il nostro territorio, tra cui l’Ospedale di Comunità. Attualmente è stato predisposto il progetto di fattibilità, che attende il visto del Ministero della Salute. I sindaci si sono impegnati a seguire con la massima attenzione questo percorso affinché possa concludersi positivamente.

Il prossimo appuntamento vedrà riuniti tutti i Sindaci del Libero Consorzio di Caltanissetta, l’Assessore Regionale alla Sanità e la Governance dell’ASP di Caltanissetta, con l’obiettivo di costruire strategie sanitarie sempre più aderenti ai reali bisogni del territorio. Dal potenziamento delle figure specialistiche nei diversi comuni alla possibilità di introdurre il pagamento in contanti dei ticket sanitari.

I sindaci hanno ribadito che, da parte loro, non intendono chiedere privilegi, ma il rispetto di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione, perché il diritto alla salute deve essere garantito a tutti.