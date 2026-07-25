Spaccate e rapine violente a Canicatti’, tre arresti

Tre arresti nell’inchiesta su spaccate, tentate rapine, aggressioni e pagamenti con una carta di credito rubata tra Canicatti’, Castrofilippo e Favara. In carcere sono finiti Christian Capizzi, 18 anni, Denny Li Calzi, 20 anni, e Carmelo Pio Di Vinci, 22 anni, tutti di Canicatti’. Il gip Alberto Lippini ha disposto la custodia cautelare in carcere al termine dell’indagine coordinata dalla Procura. Secondo gli inquirenti, il gruppo ha messo a segno diversi colpi tra la fine di dicembre e gennaio scorso, usando anche un’auto rubata per sfondare la saracinesca di una tabaccheria e portare via il denaro della cassa.

Contestati anche un tentativo di furto in un altro esercizio commerciale, due aggressioni a commercianti e una serie di pagamenti effettuati con una carta di credito rubata. Gli indagati sono stati identificati, secondo gli inquirenti, attraverso riscontri su video, tabulati telefonici, dati gps, impronte e immagini pubblicate sui social. Nei prossimi giorni compariranno davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia.