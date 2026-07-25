Cuccioli di cane morti per il caldo a Sciacca, il pm chiede i domiciliari per l’indagato

Quattro cuccioli sono morti dopo essere stati lasciati su una terrazza sotto il sole, in condizioni ritenute incompatibili con la loro sopravvivenza. E’ questo il quadro ricostruito nell’inchiesta della procura della di Sciacca, che ha chiesto i domiciliari per l’uomo indagato per la morte degli animali, trovati nel quartiere San Michele. Sul balcone sono stati recuperati anche altri quattro cani, trovati in gravi condizioni ma successivamente salvati. L’uomo era stato denunciato dagli agenti della polizia locale di Sciacca. Il pm Maria Teresa Maligno e il sostituto procuratore Carlotta Buzzi contestano il reato di uccisione di animali aggravata. Nei prossimi giorni l’indagato comparira’ davanti al gip del tribunale di Sciacca per l’interrogatorio preventivo: il giudice dovra’ decidere se applicare o meno la misura cautelare richiesta dalla Procura. (AGI)