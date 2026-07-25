Caltanissetta. Equitazione, brilla la giovane Rachele Mosca: doppia vittoria al Campionato Siciliano Multidisciplinare

Domenica 19 luglio si è svolta presso gli impianti dell’Equistile Equestrian Center di Pozzallo la terza tappa del Campionato Siciliano Multidisciplinare, che ha visto tra gli altri la partecipazione dell’amazzone Mosca Rachele che in sella a Chanell, cavallina di sua proprietà, nelle categorie 30 e 40 si classifica al primo posto ex aequo portando a casa altri due prestigiosi trofei.

Mosca Rachele anche nelle due gare precedenti, prima tappa sempre a Pozzallo e 2° tappa a Aci Sant’Antonio, ha realizzato un ottimo punteggio. Quindi è auspicabile che disputando la quarta tappa che si svolgerà a Ragusa a fine agosto e infine la finale a tempo, che avrà luogo a Pozzallo a fine settembre l’amazzone possa portare a casa altri prestigiosi trofei. Tutto questo è frutto di grande impegno e sacrificio di Rachele che non ha ancora compiuto 14 anni, e della grande esperienza e professionalità del suo istruttore e titolare dell’associazione sportiva Amici del Cavallo 2 di San Cataldo Aldo Tirrito che da più di sette anni la segue in questo gratificante percorso.