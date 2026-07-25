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Due agenti della Polizia Penitenziaria aggrediti nel carcere Malaspina a Palermo

Redazione 3

Due agenti della Polizia Penitenziaria aggrediti nel carcere Malaspina a Palermo

Sab, 25/07/2026 - 10:30

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Due agenti della polizia penitenziaria in Sicilia sono stati aggrediti nel giro di ventiquattr’ore nel carcere minorile di Malaspina a Palermo. A denunciare gli episodi è Gioacchino Veneziano, responsabile regionale della Uil Fp Polizia Penitenziaria. Il primo episodio è avvenuto giovedì mattina, quando un detenuto straniero ha tentato di scagliarsi contro il comandante di reparto; l’intervento di un agente, colpito violentemente con due pugni al torace, ha evitato il peggio. Per il poliziotto la prognosi è di 10 giorni. Nella serata di ieri, un secondo agente è stato aggredito e costretto alle cure mediche da un altro detenuto extracomunitario. (ANSA).

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