Campofranco. Il 26 luglio appuntamento con la tradizionale Sagra dei Pupi di Pane

CAMPOFRANCO. Uno degli appuntamenti più identitari della tradizione locale: la Sagra dei Pupi di Pane, riconosciuta come Bene Immateriale della Regione Sicilia. L’evento si terrà domenica 26 luglio 2026, alle ore 21:30, in Piazza San Francesco.
La manifestazione, promossa dalla Pro Loco Campofranco in collaborazione con il Comune di Campofranco e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, celebra un’antica arte popolare legata alla devozione per San Calogero: la lavorazione del pane a forma di figure votive, i “pupi”, frutto della sapienza artigiana tramandata di generazione in generazione.
La sagra rappresenta un momento di forte aggregazione comunitaria, capace di intrecciare fede, tradizione contadina e cultura gastronomica, richiamando ogni anno cittadini e visitatori desiderosi di riscoprire le radici storiche del paese.
L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi a questa serata dedicata a uno dei patrimoni più preziosi dell’identità campofranchese.