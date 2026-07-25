Ribalta americana per la regista nissena Danila Trapani: il suo film è in nomination all’Universal Film Festival di New York

SERRADIFALCO. Riconoscimento internazionale per la regista e creatrice di film di animazione 3D, Danila Trapani.
Il suo film dal titolo “Ciò che rimane di Elena”, già vincitore di importanti festival di caratura internazionale, ha ricevuto la nomination all’Universal Film Festival di New York, considerato fra i migliori eventi cinematografici al mondo, che vanta una notevole pubblicità mediatica.
La manifestazione, giunta alla sua diciannovesima edizione, che si svolgerà il prossimo settembre negli Stati Uniti d’America, premia un ristretto numero di film selezionati per la loro rilevanza artistica.
La regista Danila Trapani si conferma astro emergente della cinematografia di animazione, ormai riconosciuta anche a livello mondiale.