Italia. Primo giorno di esodo, vince la vacanza mordi e fuggi

Traffico intenso su alcuni nodi autostradali e qualche coda ai valichi di frontiera nel primo weekend di esodo da bollino rosso. In viaggio, secondo le stime dell’Osservatorio mobilità stradale di Anas, oltre 27 milioni di automobilisti nel fine settimana di un’estate che sarà caratterizzata da vacanze ‘mordi e fuggi’. Un’indagine di Confturismo-Confcommercio, in collaborazione con Swg, rivela che ci saranno circa tre milioni di partenze in più rispetto all’anno scorso e conferma il cambiamento delle abitudini degli italiani, con ferie sempre più spezzettate e una crescente per soggiorni più brevi e distribuiti nell’arco della stagione. Il 58%, infatti, farà periodi di vacanza separati mentre il 17% non ne farà proprio. Ci sarà un boom delle microvacanze: in quasi 7 su 10 prevedono uno o più brevi soggiorni, una quota superiore a quella di chi effettuerà la classica di almeno una settimana (52%). Quella principale – tra giugno e settembre – resta comunque ad agosto per il 43%. Le incertezze dello scenario internazionale favoriscono quest’anno le località italiane (si riduce dal 44% al 37% la quota di chi andrà all’estero). Quanto al budget, la quota media complessiva prevista è pari a 1.165 euro a persona. E i primi vacanzieri si sono messi già in viaggio. Nella giornata di oggi si è registrato traffico intenso al nodo autostradale di Genova e codice sull’A23 al confine con l’Austria. Traffico in aumento del 7% rispetto al sabato omologo dello scorso anno sulla rete di Autostrade Alto Adriatico che stima circa 190 mila passaggi a fine giornata. La maggior parte dei flussi si è riversata sulla A4 in direzione Trieste e in particolare alla barriera del Lisert dove, complice la chiusura della superstrada slovena H4, si è toccato un +18% di traffico al 2025, con code che alle 13 hanno raggiunto i 3 chilometri. In questo fine settimana entra poi nella fase conclusiva l’intervento di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”, nel nodo ferroviario di Firenze. Dalle ore 23 di domenica alle ore 11 di giovedì sarà effettuato il varo del nuovo impalcato, “una delle operazioni di ingegneria più complesse realizzate negli ultimi anni nel capoluogo toscano”, viene sottolineato, che richiederà la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella. A incombere sull’esodo anche il maltempo con temporali in arrivo al Centro-Nord. Sulla base delle previsioni disponibili,il Dipartimento della Protezione Civile – d’intesa con le regioni coinvolte – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di oggi temporale, anche di forte intensità, sul Piemonte, in estensione dalla notte a Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Umbria e Lazio. In particolare è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione sull’intero territorio della Toscana e gialla su altre 9 regioni (Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Umbria e su settori di Lombardia, Friuli Venezia-Giulia e Lazio)