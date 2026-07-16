Somalia tra corruzione, sfollamenti e l’ombra di trame estere: l’allarme dei report internazionali

La Somalia continua a occupare stabilmente gli ultimi posti negli indici globali sulla corruzione e sulla governance. In un Paese tormentato da un conflitto che si trascina da decenni e da una crisi umanitaria cronica — con milioni di sfollati interni che dipendono interamente dagli aiuti — la corruzione non è più un’anomalia, ma un sistema consolidato.

Secondo il rapporto 2026 di Transparency International, la drammatica situazione economica e umanitaria del Paese fa sì che “i fondi pubblici e gli aiuti umanitari sottratti a causa della corruzione abbiano un impatto diretto e devastante sulle condizioni di vita della popolazione”.

Sotto l’amministrazione del presidente uscente Hassan Sheikh Mohamud, le pratiche illecite continuano a prosperare. Tra queste figurano tangenti quotidiane richieste ai cittadini, casi di grande corruzione che coinvolgono alti esponenti politici e decisori pubblici, oltre alla distrazione sistematica di aiuti internazionali e al clientelismo diffuso nel settore pubblico.

La “mafia dei terreni” e lo smantellamento dell’Anticorruzione

Uno dei capitoli più dolorosi sollevati dagli analisti riguarda la gestione del territorio. Transparency International evidenzia come la corruzione fondiaria colpisca duramente la popolazione, con espropri illegali e sgomberi forzati che esasperano la vulnerabilità dei civili.

Questa situazione è alimentata dall’instabilità del conflitto, dalle reti di clientelismo tribale e dall’assenza di controlli interni. Un indebolimento strutturale accelerato nel 2022, quando il presidente Hassan Sheikh Mohamud, a pochi mesi dal suo insediamento per un secondo mandato, ha sciolto la Commissione Nazionale Anticorruzione indipendente, lasciando un vuoto di vigilanza che non è ancora stato colmato.

“A Mogadiscio non è stato risparmiato nemmeno un centimetro di terra”, denuncia la piattaforma informativa Al-Hadath Al-Somali su X (ex Twitter). “Il governo federale ha trasformato la sua influenza in uno scudo per saccheggiare le proprietà dei cittadini e svenderle. Il dossier della corruzione immobiliare è ormai fuori controllo.”

Al contempo, gli osservatori internazionali denunciano una stretta autoritaria su media indipendenti e società civile, volta a silenziare le inchieste sui temi più scottanti, come i recenti finanziamenti sauditi destinati alle forze somale nel centro del Paese.

L’ombra dell’Arabia Saudita: truppe somale destinate al Sudan?

Mentre Riad tenta di ridimensionare le indiscrezioni, diverse testate internazionali come PML Daily e Citizen Digital hanno documentato le attività all’interno dei campi di addestramento nel Galmudug. La visita di una delegazione militare saudita a Guri El alla fine dello scorso giugno sembrerebbe confermare l’esistenza di un piano geopolitico preciso.

Secondo i dati trapelati:

Circa 5.107 soldati (tra cui circa 2.000 provenienti dal Puntland) sono attualmente inseriti nel programma di addestramento saudita.

(tra cui circa 2.000 provenienti dal Puntland) sono attualmente inseriti nel programma di addestramento saudita. Residenti locali segnalano un’intensa attività militare a Guri El, con movimenti di veicoli blindati e la presenza di addestratori stranieri (mercenari provenienti da Romania, Colombia e Sudafrica ).

). I fondi internazionali destinati allo sviluppo e alla lotta alla povertà verrebbero usati, secondo le denunce locali, per comprare fedeltà politiche e tribali.

La rivelazione più inquietante arriva però da una testimonianza raccolta dalla piattaforma Sahih Sudan. Un ufficiale somalo del Puntland ha dichiarato che la forza d’elite in fase di preparazione non è destinata a operare in Somalia:

“Questa forza viene addestrata per essere schierata in Sudan, a fianco dell’esercito sudanese e delle milizie alleate vicine ai Fratelli Musulmani.”

La presenza di battaglioni a ideologia jihadista legati ai Fratelli Musulmani rappresenta una grave minaccia securitaria non solo per il Sudan, ma per l’intero Corno d’Africa, già flagellato da gruppi terroristici come Al-Shabaab e lo Stato Islamico.

Un’instabilità esistenziale e il record di vittime

Dal collasso delle istituzioni statali nel 1991, la Somalia non è mai riuscita a liberarsi dal giogo della guerra civile e delle carestie. Come sottolinea la ricercatrice di Transparency International, Kounin Rahman, il vuoto di potere è stato colmato da alleanze tribali informali che surclassano l’autorità dello Stato, mentre il governo di Mogadiscio rimane incapace di fornire i servizi minimi essenziali.

L’attenzione del presidente Mohamud, focalizzata sulle dispute politiche interne piuttosto che sul contrasto al terrorismo, ha lasciato campo libero alle organizzazioni terroristiche.

Secondo i dati del database ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project):

Nel 2025 la Somalia ha registrato un numero record di vittime dall’inizio del monitoraggio.

la Somalia ha registrato un dall’inizio del monitoraggio. Al-Shabaab rimane responsabile della stragrande maggioranza dei decessi legati al conflitto negli ultimi vent’anni.

rimane responsabile della stragrande maggioranza dei decessi legati al conflitto negli ultimi vent’anni. Durante i quattro anni dell’amministrazione Mohamud, decine di migliaia di civili hanno perso la vita, con picchi di violenza concentrati nelle regioni di Benadir, Basso Scebeli, Basso Giuba e Hiran.

Come riassume il professor Afyare Abdi Elmi dell’Università di Mogadiscio: “La difesa e la stabilità della Somalia non sono più una semplice disputa politica passeggera, ma una vera e propria prova esistenziale per lo Stato federale e per la sua capacità di generare legittimità democratica dall’interno delle proprie istituzioni.”