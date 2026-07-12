Sinner in finale a Wimbledon, come cambia ranking e quanto guadagna se vince

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Jannik Sinner ha raggiunto la finale di Wimbledon 2026, dove oggi, domenica 12 luglio, sfiderà Alexander Zverev per il secondo titolo consecutivo sull'erba di Londra, dopo quello vinto lo scorso anno battendo Carlos Alcaraz, assente per infortunio. Una partita importante non solo perché potrebbe valere il primo titolo Slam della stagione per l'azzurro, ma anche per allungare al primo posto del ranking Atp proprio sul tedesco, che ha superato Alcaraz al secondo posto della classifica generale. Sinner inoltre, in caso di vittoria, intascherebbe la fetta maggiore del ricco montepremi messo in palio a Londra. Ma come cambia il ranking e quanto potrebbe guadagnare Sinner in caso di vittoria?

Sinner è certo di conservare la vetta del ranking Atp anche in caso di sconfitta in finale, visto che ciò che può cambiare è solo il margine sul secondo. Al momento, l'azzurro è a 12.750 punti e vincendo il titolo potrebbe salire a quota 13.450. Dopo il successo in semifinale contro Fery, Zverev, come detto, ha superato Alcaraz (fermo per un problema al polso) portandosi a 8.480 punti. E con un successo domenica potrebbe arrivare a 9.180 punti: il possibile nuovo distacco di Sinner sul secondo oscilla quindi tra 3.070 e 4.970 punti. Fin qui, Sinner ha già guadagnato 3,4 milioni di euro a Wimbledon. In caso di successo in finale, l'azzurro arriverà a toccare i 4,8 milioni. Nella stagione in corso, Sinner ha incassato 6,8 milioni di dollari in premi. In carriera, il 'bottino' complessivo ammonta a 64,8 milioni.

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