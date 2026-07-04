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Sindaco Agrigento affianca operatori ecologici, video sui social

Redazione

Sindaco Agrigento affianca operatori ecologici, video sui social

Sab, 04/07/2026 - 19:08

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Il sindaco di Agrigento , Michele Sodano, si e’ messo i guanti e ha affiancato gli operatori ecologici impegnati nella raccolta differenziata, caricando personalmente i sacchi dei rifiuti sul mezzo della nettezza urbana. La scena, immortalata in un video poi pubblicato sui social, ha attirato l’attenzione di molti agrigentini per l’insolita presenza del primo cittadino al fianco degli addetti del porta a porta. “Dobbiamo essere grati agli operatori ecologici – ha dichiarato Sodano – che ogni mattina svolgono un lavoro usurante ed essenziale per la citta'”.

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