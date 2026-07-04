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Santa Caterina. Sostegno alle aziende agricole: c’è un nuovo avviso pubblico per realizzare laghetti e mini dissalatori

Redazione 1

Santa Caterina. Sostegno alle aziende agricole: c’è un nuovo avviso pubblico per realizzare laghetti e mini dissalatori

Sab, 04/07/2026 - 14:46

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SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Natale ha reso noto che la Regione Siciliana sostiene le aziende agricole con un nuovo avviso pubblico da 5 milioni di euro, destinato alla realizzazione di sistemi integrati per il contrasto alla siccità, attraverso la realizzazione di laghetti aziendali e mini dissalatori.

COSA PREVEDE IL BANDO:

Dotazione finanziaria di 5 milioni di euro.

Contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili.

Contributo massimo di 200.000 euro per ciascun intervento.

Le istanze dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

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