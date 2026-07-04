Atti persecutori, danneggiamento e droga: tre arresti tra Caltanissetta e Gela

La Polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone in esecuzione di provvedimenti emessi dell’autorità giudiziaria e in flagranza di reato. Nel capoluogo la squadra mobile ha eseguito un provvedimento emesso nei confronti di un trentasettenne, indagato per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna e tratto in arresto un quarantenne nella flagranza dei reati di danneggiamento aggravato, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi gli arrestati sono stati condotti in carcere. Il commissariato di pubblica sicurezza di Gela ha tratto in arresto un ventitreenne, condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente in concorso. L’uomo dopo gli adempimenti di rito è stato condotto al carcere a Gela.

