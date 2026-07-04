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Muore investito in galleria dopo essere sceso per recuperare specchietto della sua auto

Redazione 1

Muore investito in galleria dopo essere sceso per recuperare specchietto della sua auto

Sab, 04/07/2026 - 15:34

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Un uomo di 79 anni di Spinea, provincia di Venezia, è morto investito da un’auto mentre a piedi percorreva la galleria Listolade, nel territorio di Taibon Agordino (Belluno).

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Agordo, pare che il pensionato stesse cercando di recuperare nella galleria alcuni pezzi dello specchietto retrovisore della sua auto, quando è stato investito dall’auto condotta da un 66enne di Mogliano Veneto (Treviso).

L’uomo è morto sul colpo e il traffico tra Agordo e Cencenighe è rimasto bloccato per un paio di ore per permettere i soccorsi e i rilievi. (Adnkronos)

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