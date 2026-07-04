Caltanissetta. Dopo 25 anni il cuore della III E batte ancora: nozze d’argento per i diplomati del 2001 del Liceo Classico “Ruggero Settimo”

Un quarto di secolo puo sembrare un’eternita , ma ci sono legami che il tempo non riesce a spezzare. Lo hanno dimostrato i diplomati del 2001 del Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, che si sono ritrovati per una serata all’insegna dei ricordi, delle risate e dell’amicizia. Organizzare la rimpatriata non e stato semplice ma grazie all’impegno e alla dedizione di Nadia Mancuso e Arianna Fiore e stato possibile rintracciare tutti gli ex compagni di classe e dare vita a questa occasione speciale.

Purtroppo alcuni ex compagni non hanno potuto partecipare perche oggi vivono lontano da Caltanissetta, ma l’auspicio condiviso e quello di riuscire a ritrovarsi tutti insieme al piu presto. La cena presso il Vecchio Mulino di Caltanissetta e stata l’occasione per rivivere uno dei periodi piu belli della vita. Tra una portata e l’altra sono riaffiorati aneddoti esilaranti, episodi rimasti impressi nella memoria di tutti, i ricordi delle gite scolastiche, dell’emozione del giorno del diploma e il pensiero affettuoso rivolto ai professori che hanno accompagnato il loro percorso di crescita.

I racconti hanno fatto riaffiorare gli anni della spensieratezza, quando le preoccupazioni sembravano lontane e ogni giornata trascorsa tra i banchi rappresentava un pezzo di vita destinato a diventare un ricordo prezioso. L’aspetto che ha colpito maggiormente tutti e stato accorgersi che, nonostante i tanti anni trascorsi senza frequentarsi, la complicita e la confidenza sono rimaste immutate. Sono bastati pochi minuti per ritrovare la stessa sintonia di allora, segno di un’amicizia autentica che il tempo e la distanza non sono riusciti a scalfire. La serata e poi proseguita con una tappa speciale: una visita al Liceo Classico “Ruggero Settimo” in cui sono riaffiorati altri ricordi, raccontati con entusiasmo e nostalgia, in un viaggio nel tempo che ha emozionato tutti i presenti.

L’incontro si e concluso tra abbracci, sorrisi e tante promesse di non lasciare trascorrere altri venticinque anni prima della prossima rimpatriata. L’obiettivo e gia fissato: ritrovarsi presto, magari a Natale o prima, con la speranza di poter riabbracciare anche gli amici che, questa volta, non sono riusciti a partecipare.

Perche ci sono amicizie che, anche dopo tanti anni, riprendono esattamente da dove erano state lasciate. Hanno partecipato: Ilaria Caruana, Claudia Cordaro, Irene Cosentini, Rossella Cutaia, Lucia D’Anna, Angela Di Bilio, Arianna Fiore, Daniele Immordino, Nadia Mancuso, Manuela Micale Noemi Miraglia, Fabrizio Mistretta.