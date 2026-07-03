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Santa Caterina. Incontro al Comune con l’arciprete, la Croce Rossa e la Caritas per aiutare la popolazione venezuelana colpita dal terremoto

Redazione 1

Santa Caterina. Incontro al Comune con l’arciprete, la Croce Rossa e la Caritas per aiutare la popolazione venezuelana colpita dal terremoto

Ven, 03/07/2026 - 23:43

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SANTA CATERINA. Presso la stanza del Sindaco, si è tenuto un incontro con l’Arciprete don Mario Alcamo, il referente locale della Croce Rossa Italiana Salvatore Favata, il referente locale della Caritas Stefano Di Cara e una rappresentanza della comunità venezuelana composta da Salvatore Frattalone e Amarilis Linares.

È stato un momento di confronto e riflessione davanti alla tragedia che ha colpito il Venezuela. Il violento terremoto che ha devastato il Paese e che ha causato migliaia di vittime, feriti, dispersi e sfollati, aggravando una situazione umanitaria già molto difficile. Intere comunità necessitano oggi di un aiuto concreto e immediato.Abbiamo scelto di confrontarci con chi conosce il territorio e le reali esigenze della popolazione, perché in situazioni come questa la solidarietà deve essere efficace e realmente utile.

Dall’incontro è emerso che, in questa fase, la forma di sostegno più efficace è il contributo economico attraverso i canali ufficiali della Croce Rossa Italiana e della Caritas, che operano in coordinamento con le organizzazioni umanitarie presenti sul posto.Per questo motivo si sconsigliano iniziative autonome di raccolta o spedizione di beni materiali dall’Italia, poiché potrebbero creare difficoltà logistiche e non rispondere alle necessità più urgenti. È possibile effettuare una donazione online o tramite bonifico bancario seguendo le indicazioni riportate sui siti ufficiali.

Canali ufficiali per le donazioni:- CROCE ROSSA ITALIANA

https://dona.cri.it/emergenza-venezuela– CARITAS ITALIANA

https://donazioni.caritas.it/causale/emergenza-venezuelaL’Amministrazione comunale promuoverà questa raccolta fondi attraverso manifesti informativi e una campagna di comunicazione sui propri canali social.A tutti coloro che possono farlo rivolgiamo un appello: donate. Anche un piccolo gesto può trasformarsi in un aiuto concreto per chi ha perso tutto.

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