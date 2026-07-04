Papa Leone XIV arrivato a Lampedusa, visita al cimitero per un omaggio floreale sulle tombe di alcuni migranti

Alle 8:54 l’aereo con a bordo Papa Leone XIV è atterrato a Lampedusa. Lo riferisce un telegram della Sala stampa della Santa Sede. Al suo arrivo, il Papa è accolto da mons. Alessandro Damiano, arcivescovo Metropolita di Agrigento; da Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia; da Salvatore Caccamo, Prefetto di Agrigento; da Filippo Mannino, Sindaco di Lampedusa; e da Giuseppe Pendolino, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Quindi, Leone XIV si trasferisce in auto al Cimitero di Lampedusa per un omaggio floreale sulle tombe di alcuni migranti. (ANSA) (Foto Il Diario di Lampedusa)