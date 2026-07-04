Incendi allerta arancione a Caltanissetta, Agrigento e Palermo

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore valido dalla mezzanotte di sabato e per le successive 24 ore. Per Palermo, in relazione al rischio incendio, è indicato il livello di preallerta, con codice arancione e pericolosità media. La stessa classificazione di pericolosità media riguarda anche le province di Agrigento e CALTANISSETTA , mentre per le altre province siciliane il livello di pericolosità è basso, con preallerta attiva.

Per quanto riguarda le onde di calore, a Palermo la temperatura massima percepita prevista è di 31 gradi.