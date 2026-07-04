Caltanissetta, immessi in ruolo i dipendenti PNRR del Ministero della Giustizia

Il 1° luglio 2026 presso l’aula magna del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta si sono svolte le operazioni di stabilizzazione e contestuale immissione in ruolo dei lavoratori che erano stati assunti a tempo determinato con il PNRR all’interno del Ministero della Giustizia e che si sono utilmente collocati nell’idonea graduatoria. Contestualmente si è svolta anche la procedura per la proroga di 3 mesi per N. 21 unità di personale idoneo ma non vincitore. In tutta Italia la stabilizzazione ha interessato oltre 9000 persone tra addetti all’ufficio per il processo (AUPP), operatori data entry, tecnici di amministrazione; tecnici contabili e per l’edilizia. Per il distretto della Corte di Appello di Caltanissetta (circondario di Caltanissetta, Enna e Gela) la procedura di stabilizzazione ha interessato: n. 102 funzionari dei servizi giuridici, n. 14 funzionari dell’organizzazione, n. 44 assistenti dei servizi amministrativi e generali, n. 1 funzionario contabile, n. 1 contabile, n. 1 funzionario tecnico e n. 1 assistente tecnico. Le operazioni si sono svolte ininterrottamente e con regolarità a partire dalle ore 08.30 e fino alle ore 18:30. La Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, d.ssa Domenica Motta, e la Dirigente amministrativa, d.ssa Damiana Maria Stella Genova, ringraziano per l’ineccepibile attività prestata il personale dell’URP, tutto il personale amministrativo della Corte di Appello e del Tribunale, il personale addetto alla sicurezza, il personale dell’assistenza informatica ed augurano buon lavoro ai nuovi assunti.