Caltanissetta. I ringraziamenti del sindaco Tesauro alla studentessa nissena che ha soccorso una persona in autostrada: “Un gesto eroico che ha salvato la vita a un uomo”

CALTANISSETTA. Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro ha voluto ringraziare pubblicamente la studentessa di infermieristica che mercoledì pomeriggio ha soccorso un uomo colto da un malore mentre guidava in autostrada.

“Un gesto di coraggio, umanità e competenza che ha permesso di salvare la vita all’uomo” ha sottolineato il sindaco Walter Tesauro. La donna, Francesca Perriera, 45 anni, frequenta a Caltanissetta la facoltà di Infermieristica e, mentre transitava in una galleria sull’autostrada A19, ha visto un’auto ferma al centro della carreggiata opposta.

Senza esitare ha fatto fermare l’auto nella quale stava viaggiando ed è subito andata a verificare le condizioni del conducente. Costatato lo stato di emergenza ha fatto chiamare i soccorsi e messo in atto le procedure salvavita che, in quella situazione, poteva adottare.

“Ringrazio questa studentessa per la sua tempestività ma, soprattutto, per aver dimostrato che non bisogna mai girarsi dall’altro lato se qualcuno ha bisogno d’aiuto. Un gesto eroico perché ha permesso di salvare la vita a un uomo”.

La donna ha raccontato di aver messo in atto le conoscenze teoriche, umane e pratiche apprese durante il periodo di studi e ha ringraziato i professori della sede di Caltanissetta dell’Università degli Studi di Palermo, tutti i professionisti del settore sanitario e i pazienti che ha incontrato nel suo percorso.

“Dopo tre anni di studio, tirocinio e insegnamenti, ho agito nel modo per me più naturale: ho prestato soccorso – ha risposto Francesca Perriera a chi ha lodato il suo gesto -. Non ho fatto più di quanto il personale sanitario fa ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, con discrezione, competenza e spirito di servizio. È con questa stessa umiltà che desidero continuare la mia missione”.

Una dimostrazione concreta e tangibile di come l’infermieristica non sia una semplice professione ma una scelta di vita che si accoglie a prescindere dal contesto in cui la persona si trova.