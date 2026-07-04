Salute

Lampedusa, Schifani: “La presenza di Papa Leone XIV è un momento storico che riempie di orgoglio”

Redazione 3

Lampedusa, Schifani: “La presenza di Papa Leone XIV è un momento storico che riempie di orgoglio”

Sab, 04/07/2026 - 09:26

Condividi su:

“Ho appena avuto l’onore e la grande emozione di accogliere in Sicilia sua Santità Papa Leone XIV. La sua presenza a Lampedusa è un momento storico che riempie di orgoglio questa straordinaria comunità e tutta la nostra Isola.

È un gesto di attenzione e di vicinanza che parla al cuore dei siciliani e che rende omaggio a una terra che, con generosità e senso di umanità, è stata negli anni approdo di speranza per migliaia di persone. Lampedusa è molto più di un confine: è un simbolo di accoglienza, solidarietà e dignità umana. Oggi, con la visita del Santo Padre, questo messaggio assume una forza ancora più grande e raggiunge il mondo intero. A nome del governo regionale e di tutti i siciliani, rivolgo a Papa Leone XIV il più caloroso benvenuto nella nostra terra. La Sicilia la accoglie con affetto e gratitudine”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. (ITALPRESS)

Articoli correlati

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta