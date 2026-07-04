Salute

Malore in spiaggia a Mondello, muore una donna

Redazione 3

Malore in spiaggia a Mondello, muore una donna

Sab, 04/07/2026 - 09:01

Condividi su:

Una donna di 74 anni, di origini ucraine, è morta sulla spiaggia di Mondello, a Palermo, mentre stava facendo il bagno, dopo aver accusato un malore. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che l’hanno vista in difficoltà. I bagnini l’hanno subito raggiunta e l’hanno portata in spiaggia per eseguire le manovre rianimatorie, anche con l’utilizzo del defibrillatore, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. (Adnkronos)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta