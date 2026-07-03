Caltanissetta, dopo la nascita di “Identità e Futuro”, Fratelli d’Italia ribadisce la propria linea: «Gli equilibri della maggioranza vanno preservati»

La nascita del nuovo gruppo consiliare “Identità e Futuro”, costituito dal presidente del Consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti e dai consiglieri Alessandra Longo, Michele Cristian Genovese e Martina Millaci, segna una nuova fase negli equilibri politici di Palazzo del Carmine. A poche ore dall’ufficializzazione del nuovo gruppo, interviene con una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e assessore comunale Vincenzo Lo Muto, che fa chiarezza sulla posizione del partito e sul ruolo degli assessori all’interno dell’Amministrazione comunale.

La costituzione del nuovo gruppo consiliare “Identità e Futuro”, annunciata dal presidente del Consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti insieme ai consiglieri Alessandra Longo, Michele Cristian Genovese e Martina Millaci, continua a suscitare reazioni all’interno del centrodestra nisseno. Sulla vicenda interviene con una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e assessore comunale Vincenzo Lo Muto, che chiarisce la posizione del partito e conferma la continuità del percorso politico e amministrativo all’interno della maggioranza.

«Nella mia qualità di Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia intervengo, alla luce dei recenti avvenimenti in Consiglio comunale, per fare chiarezza su una vicenda che riguarda il nostro partito e il suo percorso politico-amministrativo.

Prendiamo atto della decisione del Presidente del Consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti e dei consiglieri Longo, Genovese e Millaci, quest’ultima subentrata a seguito delle dimissioni da consiglieri degli assessori Petrantoni e Lo Muto.

– dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e assessore comunale Vincenzo Lo Muto – La crescita di Fratelli d’Italia è sempre stata improntata a correttezza, partecipazione e valorizzazione delle proprie risorse. In questo percorso, le dimissioni dell’assessore Petrantoni e, successivamente, dello scrivente dalla carica di consigliere comunale hanno consentito lo scorrimento della lista e garantito continuità alla rappresentanza del partito all’interno dell’assemblea civica.

– continua Vincenzo Lo Muto – Gli assessori espressione di Fratelli d’Italia, Petrantoni e Lo Muto, confermano la loro piena appartenenza al partito e continueranno a rappresentarne valori e linea politica all’interno dell’Amministrazione comunale. La loro presenza in Giunta rappresenta la naturale espressione del ruolo di Fratelli d’Italia all’interno della coalizione di centrodestra. Gli equilibri politici e amministrativi definiti all’inizio della sindacatura Tesauro costituiscono la base dell’azione della maggioranza e vanno preservati nel rispetto degli impegni assunti con gli elettori e con l’intera coalizione.

Ai consiglieri che hanno intrapreso un diverso percorso politico rivolgo l’augurio di buon lavoro, nel rispetto dei ruoli e delle diverse sensibilità.

– conclude il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e assessore comunale Vincenzo Lo Muto –