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Papa Leone a Lampedusa, Schifani: «Solidarietà e accoglienza sono un merito dei siciliani. La visita del papa ci incoraggia a proseguire su questo solco»

Redazione 3

Papa Leone a Lampedusa, Schifani: «Solidarietà e accoglienza sono un merito dei siciliani. La visita del papa ci incoraggia a proseguire su questo solco»

Sab, 04/07/2026 - 12:07

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«Sono un merito della Sicilianità l’accoglienza e la solidarietà e il popolo di Lampedusa ha di mostrato grande senso di spiritualità. La presenza del Papa oggi ci incoraggia a proseguire su questo solco». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, oggi a Lampedusa, in occasione della visita di Papa Leone XIV. È stato lo stesso Schifani ad accogliere il Pontefice al suo arrivo sull’isola. «È stato un incontro breve, ma molto forte».

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