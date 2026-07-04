Papa Leone a Lampedusa, Schifani: «Solidarietà e accoglienza sono un merito dei siciliani. La visita del papa ci incoraggia a proseguire su questo solco»

«Sono un merito della Sicilianità l’accoglienza e la solidarietà e il popolo di Lampedusa ha di mostrato grande senso di spiritualità. La presenza del Papa oggi ci incoraggia a proseguire su questo solco». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, oggi a Lampedusa, in occasione della visita di Papa Leone XIV. È stato lo stesso Schifani ad accogliere il Pontefice al suo arrivo sull’isola. «È stato un incontro breve, ma molto forte».