“Il Ponte sullo stretto di Messina è l’unica opera che ha le inchieste prima ancora di partire, però io conto di partire. Poi chi verrà dopo di me lo inaugurerà”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a Firenze a margine della cerimonia per il completamento della prima fase dello scavo delle due gallerie del passante ad alta velocità, che sono arrivate al camerone della futura stazione Av Belfiore.
Ponte Stretto, Salvini: “Conto di far partire lavori, lo inaugurerà chi verrà dopo di me”
Ven, 03/07/2026 - 18:51
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