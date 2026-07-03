Ponte Stretto, Salvini: “Conto di far partire lavori, lo inaugurerà chi verrà dopo di me”

“Il Ponte sullo stretto di Messina è l’unica opera che ha le inchieste prima ancora di partire, però io conto di partire. Poi chi verrà dopo di me lo inaugurerà”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a Firenze a margine della cerimonia per il completamento della prima fase dello scavo delle due gallerie del passante ad alta velocità, che sono arrivate al camerone della futura stazione Av Belfiore.