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Ponte Stretto, Salvini: “Conto di far partire lavori, lo inaugurerà chi verrà dopo di me”

Redazione

Ponte Stretto, Salvini: “Conto di far partire lavori, lo inaugurerà chi verrà dopo di me”

Ven, 03/07/2026 - 18:51

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“Il Ponte sullo stretto di Messina è l’unica opera che ha le inchieste prima ancora di partire, però io conto di partire. Poi chi verrà dopo di me lo inaugurerà”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a Firenze a margine della cerimonia per il completamento della prima fase dello scavo delle due gallerie del passante ad alta velocità, che sono arrivate al camerone della futura stazione Av Belfiore.

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