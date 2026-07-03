Salute

Sicilia. Emorragia di giovani: Giovani Dem e Pd lanciano la campagna “dove nasci conta”, il 7 a Catania la prima tappa

Redazione

Sicilia. Emorragia di giovani: Giovani Dem e Pd lanciano la campagna “dove nasci conta”, il 7 a Catania la prima tappa

Ven, 03/07/2026 - 18:58

Condividi su:

Centomila giovani siciliani fuggiti in cinque anni: i Giovani Democratici e il PD Siciliano aprono la campagna regionale “Dove Nasci Conta” contro lo spopolamento.

Il lancio si terrà a Catania martedì 7 luglio, alle ore 18 a Palazzo Scammacca, con la partecipazione della segretaria nazionale dei Giovani Democratici, Virginia Libero, e dei vertici regionali del PD. Dopo la prima tappa, il tour di lancio proseguirà a Enna e a Palermo.

“Mentre l’Isola si dissangua, il governo regionale continua ad essere inerme– dichiara Marco Greco, segretario regionale dei GD e coordinatore della campagna – incapace di offrire una prospettiva politica ai giovani siciliani. La nostra campagna è una sfida a Schifani”.

“La nostra campagna politica in vista delle regionali parte da qui, dall’ascolto dei giovani – afferma Anthony Barbagallo, segretario PD Sicilia – con una grande mobilitazione estiva che coinvolgerà decine di circoli in tutta l’isola”.

In totale, previste oltre venti tappe nel solo mese di luglio, nei prossimi giorni il calendario completo.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta