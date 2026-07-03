Sicilia. Emorragia di giovani: Giovani Dem e Pd lanciano la campagna “dove nasci conta”, il 7 a Catania la prima tappa

Centomila giovani siciliani fuggiti in cinque anni: i Giovani Democratici e il PD Siciliano aprono la campagna regionale “Dove Nasci Conta” contro lo spopolamento.
Il lancio si terrà a Catania martedì 7 luglio, alle ore 18 a Palazzo Scammacca, con la partecipazione della segretaria nazionale dei Giovani Democratici, Virginia Libero, e dei vertici regionali del PD. Dopo la prima tappa, il tour di lancio proseguirà a Enna e a Palermo.
“Mentre l’Isola si dissangua, il governo regionale continua ad essere inerme– dichiara Marco Greco, segretario regionale dei GD e coordinatore della campagna – incapace di offrire una prospettiva politica ai giovani siciliani. La nostra campagna è una sfida a Schifani”.
“La nostra campagna politica in vista delle regionali parte da qui, dall’ascolto dei giovani – afferma Anthony Barbagallo, segretario PD Sicilia – con una grande mobilitazione estiva che coinvolgerà decine di circoli in tutta l’isola”.
In totale, previste oltre venti tappe nel solo mese di luglio, nei prossimi giorni il calendario completo.