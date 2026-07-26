Serie D. Sconti e agevolazioni per gli iscritti al Nissa Club “Maestro Raffaele Ammendola” grazie ad un accordo con la società biancoscudata

L’APS Official Nissa Club Maestro Raffaele Ammendola ha reso noto che il suo residente, l’avv. Sergio Iacona, ha raggiunto un importante accordo con la Nissa F.C., nella persona del vice presidente Savio Ferreri, con l’obiettivo di offrire nuovi servizi e vantaggi ai soci dell’Associazione e a tutti i tifosi biancoscudati.

L’accordo prevede per i nuovi abbonati iscritti al Nissa Club: esibendo la tessera di iscrizione all’APS Official Nissa Club Maestro Raffaele Ammendola, sarà possibile usufruire di 14 euro di sconto sull’abbonamento in Tribuna Laterale; 18 euro di sconto sull’abbonamento in Tribuna Centrale Rossa. Restano escluse le tariffe riservate ai disabili, che già beneficiano della massima scontistica prevista.

Per gli ex abbonati iscritti al Nissa Club, costoro potranno esercitare il diritto di prelazione anche oltre i termini ufficialmente previsti, scegliendo il proprio posto tra quelli ancora disponibili.

Grazie all’accordo, sarà possibile, presso la sede dell’APS Official Nissa Club Maestro Raffaele Ammendola acquistare i prodotti ufficiali della Nissa F.C., forniti in conto vendita, al medesimo prezzo praticato dall’Official Nissa Store. Inoltre dal venerdì precedente ogni gara casalinga, sarà possibile acquistare presso il Club i biglietti della partita.

L’APS Official Nissa Club Maestro Raffaele Ammendola ha inteso esprimere un sentito ringraziamento alla Nissa F.C. e, in particolare, al Vicepresidente Savio Ferreri, per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati. Questo accordo rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita dell’Associazione, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più concreti ai propri soci e contribuire a rafforzare il legame tra la Nissa e la Città di Caltanissetta.