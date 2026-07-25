Serie D. Il Gela Calcio ha annunciato che il ritiro pre-campionato lo svolgerà nello stadio comunale di Riesi dal 30 luglio al 13 agosto

Il Gela Calcio ha comunicato che, in vista del campionato di serie D, il ritiro pre-campionato per la stagione calcistica 2026/2027 si svolgerà a Riesi, grazie alla piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale per l’utilizzo dello Stadio Comunale di Riesi.

​L’impianto risulta particolarmente adatto alla preparazione dei tesserati del Gela, vista l’ottima qualità del terreno di gioco e delle strutture presenti, recentemente rinnovate secondo i più alti standard qualitativi.

​I calciatori e lo staff soggiorneranno presso la splendida Oasi dei Valdesi – Casa per Ferie, struttura che metterà a disposizione un ulteriore impianto sportivo e la piscina per le fasi di scarico e recupero.

​La scelta della location conferma la volontà della società di puntare sulla qualità delle infrastrutture per preparare al meglio la prossima stagione agonistica.

– ​Date del ritiro: Dal 30 luglio al 13 agosto

– ​Gruppo squadra: 25 giocatori convocati + staff tecnico e sanitario

​Il Gela Calcio ha espresso il suo più sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Riesi e alla società calcistica del Riesi, con le quali è suo profondo interesse avviare una collaborazione e una partnership duratura nel tempo.