Seconda Categoria. Riconfermato dall’Atletico Nissa il difensore Vincenzo Giammara

Ancora una riconferma, stavolta per un difensore che ormai costituisce un pilastro del reparto arretrato dell’Atletico Nissa del nuovo tecnico Giuseppe Tudisco. Si tratta di Andrea Giammara, terzino affidabile e punto di riferimento dell’Atletico Nissa. Un giocatore che ne rappresenta al meglio i valori e che, ormai da diversi anni, indossa con orgoglio i colori della società presieduta da Salvatore Messina.

Sulla fascia è un giocatore duttile che ha corsa, determinazione e qualità, ma soprattutto è un elemento che mette sempre il gruppo davanti a tutto. Fuori dal campo, invece, è un ragazzo educato, ma anche un esempio per tutti.

Cresciuto calcisticamente nel territorio e con esperienze in diverse realtà della provincia prima di approdare stabilmente all’Atletico Nissa, Andrea continua a rappresentare una garanzia per il presente e per il futuro della società nissena che la prossima stagione parteciperà al campionato di Seconda Categoria. La riconferma di Giammara si aggiunge a quelle di Genovese, Notarrigo, D’Anna e Gomez, nonchè ai neo acquisti Diarra, Pastorello e Sanyang.