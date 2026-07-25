San Cataldo. Notifiche SOGET: al via da martedì 28 luglio le audizioni dei cittadini presso la Commissione d’Indagine

SAN CATALDO. La Commissione Consiliare di Indagine del Comune di San Cataldo, istituita con Delibera C.C. n. 28 del 16/03/2026 per fare luce sulla regolarità delle notifiche effettuate dal concessionario SO.G.E.T. S.p.A., informa la cittadinanza che la prossima settimana inizierà la fase cruciale delle audizioni dirette dei contribuenti.

L’organo ispettivo — presieduto dall’Ing. Giampiero Modaffari e composto dai rappresentanti dei gruppi consiliari Naro Vincenzo, Naro Cinzia, Mangione Bartolo, Lombardo Maurizio, Imera Marco, Lupica Mario, Sorce Rosario, Cordaro Ilenya e Aprile Rosario – per dare voce diretta ai cittadini e acquisire ulteriori elementi utili all’accertamento dei fatti, ha ratificato un calendario per le prime 17 audizioni, che si svolgeranno presso l’Aula Consiliare “Senatore G. Alessi” del Palazzo di Città nelle seguenti giornate della prossima settimana:

Martedì 28 luglio, giovedì 30 luglio, venerdì 31 luglio. Audizioni dei cittadini che – alla data attuale – hanno formulato istanza di audizione tramite l’indirizzo e-mail dedicato notifiche@comune.san-cataldo.cl.it.

Gli incontri si terranno presso l’Aula Consiliare “Senatore G. Alessi” nelle giornate di martedì 28, giovedì 30 e venerdì 31 luglio 2026. Dall’analisi analitica condotta e riportata nella prima relazione tecnica intermedia, la commissione ha detto di aver mappato complessivamente circa 5 mila atti notificati tramite affissione all’albo pretorio tra il 2023 e il 2026, con il rito dell’irreperibilità assoluta, un dato che, secondo la commissione, appare anomali poiché da verifiche preliminari molti contribuenti coinvolti risultano stabilmente residenti nel territorio comunale ricevendo regolarmente la posta ordinaria agli stessi indirizzi dichiarati “sconosciuti” dal concessionario.

Le audizioni mirano a raccogliere prove documentali dai cittadini per accertare l’effettivo svolgimento delle “ricerche diligenti” da parte del Concessionario al fine della notifica per “IRREPERIBILITA’ ASSOLUTA”

Il presidente della Commissione d’indagine Giampiero Modaffari ha ribadito e garantito alla cittadinanza che ogni testimonianza acquisita sarà tutelata dal segreto d’ufficio ai sensi dell’Art. 34, comma 8 del Regolamento comunale, a salvaguardia della massima riservatezza dei partecipanti.