San Cataldo. In contrada Bigini elevate 3 multe per abbandonato rifiuti. Il sindaco Comparato: “Tolleranza zero per chi è poco attento a decoro e igiene pubblica”

SAN CATALDO. Tre multe elevate ad altrettanti cittadini che avevano abbandonato i rifiuti. E’ il bilancio del controllo che amministrazione comunale, polizia municipale e personale della Multiecoplast hanno effettuato in contrada Bigini.

Il sindaco Gioacchino Comparato, facendo il punto della situazione sul fronte della lotta al fenomeno dell’abbandono di rifiuti da parte dei cittadini ha parlato di “Tolleranza zero” per quei cittadini poco attenti all’igiene pubblica, alla salute e al decoro urbano.

I controlli proseguiranno al fine di combattere, nella maniera più efficace possibile, un triste fenomeno che, purtroppo, coinvolge cittadini che si ritrovano ad abbandonare i rifiuti anziché procedere al loro smaltimento secondo quelli che sono i regolamenti previsti per la regolare raccolta e deposito dei rifiuti.