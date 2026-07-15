San Cataldo. Approvata la definizione agevolata per i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione

SAN CATALDO. Il Consiglio Comunale di San Cataldo ha approvato all’unanimità una misura fondamentale per permettere ai cittadini di regolarizzare le proprie posizioni debitorie attraverso un piano di rientro agevolato. L’intervento, che mira al recupero di circa 2,3 milioni di euro di crediti, riguarda nello specifico i carichi delle entrate comunali affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi della Legge 199/2025 e del DL 38/2026.

Nel dettaglio, l’operazione interessa una quota di 903.197,77 euro relativa alle sanzioni amministrative della Polizia Municipale per il periodo 2000-2023 e un importo di 1.419.671,64 euro riferito ai ruoli formati dall’Ufficio Finanze e Tributi.

Per facilitare l’accesso al beneficio, i contribuenti potranno optare per il pagamento in un’unica soluzione oppure dilazionare il debito in un massimo di 54 rate bimestrali. La procedura sarà gestita interamente dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a costo zero per le casse comunali e, proprio per accelerare i tempi di adesione, l’atto è stato reso immediatamente eseguibile.

L’agevolazione si applica esclusivamente ai debiti gestiti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Per quanto riguarda invece i tributi locali, come IMU, TARI e CUP, attualmente affidati a concessionari esterni, l’Amministrazione sta definendo un regolamento specifico per la Definizione Agevolata. Questo nuovo provvedimento verrà sottoposto al voto del Consiglio entro l’estate, coordinandosi con l’assegnazione della gara per il nuovo gestore della riscossione dei tributi, che sarà poi incaricato di applicare il regolamento approvato.

Per garantire che l’opportunità raggiunga tutti i cittadini, specialmente quelli in difficoltà economica, l’atto sarà accompagnato da una campagna promozionale capillare.

La seduta, presieduta da Romeo Bonsignore alla presenza del Sindaco Gioacchino Comparato e della Giunta, è stata l’occasione per fare il punto anche su diversi interventi di manutenzione urbana in vista dell’autunno. Tra questi, la priorità assoluta resta la riapertura dell’asilo Belvedere per il 1° settembre, dove, oltre ai lavori interni, è già stata pianificata la scerbatura del verde esterno per garantire un ambiente sicuro agli alunni.