Salute

Rissa nel match amichevole, l’arbitra finisce k.o.

AdnKronos

Rissa nel match amichevole, l’arbitra finisce k.o.

Dom, 26/07/2026 - 21:28

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(Adnkronos) – Rissa in campo e l'arbitra finisce k.o. con una commozione cerebrale. L'amichevole tra il Metz e il Fortuna Sittard è diventata incandescente. Jessy Deminguet, giocatore della formazione francese, ha tirato la maglia dell'avversario Lequincio Zeefuik, che ha reagito innescando un parapiglia generale. L'arbitra Mathilde Demoncay ha provato a placare gli animi ma è stata travolta dall'irruenza dei giocatori.  La 26enne direttrice di gara francese è finita a terra battendo violentemente la nuca e riportando una commozione cerebrale. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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