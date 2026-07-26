Raptor Engineering e McLaren di nuovo sul podio dell’Italiano GT

Alla prima stagione in GT3 con McLaren, per Raptor Engineering era importante dare continuità alla vittoria centrata nella tappa di Vallelunga a fine maggio. Il team modenese ha pienamente compiuto la missione in quel del Mugello Circuit, dove nel weekend è andato in scena il terzo round del Campionato Italiano GT Sprint. Anche per il fatto di competere in uno degli scenari tecnicamente più impegnativi, la squadra diretta da Andrea Palma e Isabelle Maserati può ben sorridere per il secondo posto conquistato in gara 1 dal 26enne pilota scozzese Dean MacDonald e il 29enne brianzolo Riccardo Cazzaniga. Il driver ufficiale della McLaren e il già Campione Italiano hanno così portato di nuovo sul podio assoluto la McLaren 720S GT3 Evo del team Raptor, rimasta costantemente in lotta nelle posizioni di vertice. Anche in gara 2, per la verità, quando però, dopo aver scontato l’handicap tempo obbligatorio accumulato proprio per il brillante risultato di sabato, una sfortunata noia tecnica (a un cuscinetto di una ruota) ha costretto l’equipaggio a fermarsi ai box mentre erano in lotta in piena top-10.

Per il team un ulteriore podio è quindi arrivato nelle due corse della GT Cup. Al volante della McLaren Artura Trophy Evo iscritta in classe Am sono riusciti nell’impresa Giovanni Naldi e Matteo Cianfoni, terzi in gara 1 (terzo podio stagionale per i due gentleman drivers romani) e poi quarti in gara 2. La top-5 ha quindi sorriso anche a 26enne rookie torinese Riccardo Tirelli e al giovane pilota romano Flavio Olivieri, quinti sabato e poi ottavi nella corsa che ha completato il weekend.

Andrea Palma, team principal di Raptor Engineering: “Dobbiamo essere soddisfatti di quanto ottenuto nel corso del weekend. La macchina è andata forte e la squadra ha svolto un gran lavoro per renderla competitiva, mentre i piloti si sono confermati dei professionisti anche per il fatto che ogni volta che scendevano dall’abitacolo fornivano le migliori indicazioni per permetterci di lavorare nella giusta direzione. Grazie a tutto ciò abbiamo vissuto una progressione di performance all’interno dello stresso weekend di gara, che tra l’altro al Mugello tecnicamente era uno dei più probanti. Siamo quindi contenti di esserci confermati sul podio e di averlo replicato anche in GT Cup, dove abbiamo vissuto ulteriori progressi. Ora per il Tricolore GT arriva la pausa estiva, ma noi continueremo a lavorare in ottica ripresa perché stiamo pianificando e ultimando delle novità importanti per il team”.

Campionato Italiano GT Sprint: 26/4: Imola; 24/5 Vallelunga; 26/7: Mugello; 11/10 Monza.

