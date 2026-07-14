Rally Valle del Belice, è record di iscritti: il 18 e il 19 luglio al via 59 equipaggi

TRAPANI, 14 luglio 2026 – Numeri da record per il 3° Rally Valle del Belice, in programma il prossimo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 luglio. Sono 59 i piloti iscritti alla manifestazione, un dato che segna il primato storico per l’evento e ne consacra il ruolo di primo piano nel panorama automobilistico siciliano e nazionale.

La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna, vedrà una straordinaria e bilanciata partecipazione tra passato e presente dello sport motoristico:

– 31 equipaggi si sfideranno nel Rally Storico, appuntamento di rilievo nazionale valido per il Trofeo Rally di Zona (TRZ) e per il Trofeo Rally di Zona Auto Classiche (TRZC);

– 28 equipaggi prenderanno invece il via nel Rally Moderno, competizione valevole per il Campionato Siciliano.

Il numero degli iscritti testimonia non solo l’ottimo lavoro di squadra sul piano organizzativo, ma anche la grande attrattiva che il percorso e l’accoglienza del territorio del Belice sanno esercitare sui piloti e sulle scuderie.

“Raggiungere il record storico di partecipanti in questa terza edizione è un risultato straordinario – sono le parole di Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani -. Questo rally, nonostante la sua giovane età, sta dimostrando sul campo di essere diventato un punto di riferimento solido e stimato nel panorama degli sport motoristici.

Per noi si tratta di un successo enorme, che ripaga ampiamente la scommessa fatta tre anni fa, quando abbiamo deciso di investire su questa disciplina e di riportare finalmente il grande rally in provincia di Trapani. Anno dopo anno, grazie al lavoro condiviso con lo Sporting Club Partanna, siamo riusciti a ritagliarci uno spazio sempre più importante e credibile. Vedere oggi 59 equipaggi pronti a darsi battaglia sulle nostre strade è la prova che la strada intrapresa è quella giusta e che il territorio risponde con un entusiasmo eccezionale”.