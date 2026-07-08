Racket ed estorsioni, istituzioni unite a Carini. Tamajo “Nessuno deve sentirsi solo” / Video

CARINI (PALERMO) (ITALPRESS) – Un fronte comune tra istituzioni, amministratori e mondo produttivo per ribadire che lo Stato è presente e che chi investe, crea lavoro e produce ricchezza non può essere lasciato solo davanti alla violenza e alle intimidazioni. È questo il messaggio emerso dall’incontro che si è svolto oggi nell’aula del Consiglio comunale di Carini, convocato su iniziativa dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, alla presenza del prefetto di Palermo Massimo Mariani, dei sindaci del comprensorio, delle forze dell’ordine, delle autorità civili e militari e degli imprenditori del territorio. Al centro del confronto le forti preoccupazioni, causate dai recenti episodi intimidatori che hanno colpito alcune realtà produttive, tra cui l’azienda di Tommaso Dragotto, presidente e fondatore di Sicily by Car.

“L’obiettivo di questo incontro – dichiara l’assessore Edy Tamajo – era innanzitutto ascoltare. Ho raccolto la paura, lo sconforto e il senso di solitudine espresso da tanti imprenditori che ogni giorno investono, creano occupazione e rappresentano un presidio di legalità e sviluppo per questa parte della Sicilia. A loro dobbiamo dare una risposta concreta e immediata”.

“La creazione di una rete tra istituzioni ai vari livelli, tra privati, il mondo della scuola, il mondo del sociale, l’associazionismo, la chiesa, è importante e ognuno si deve, come dire, addossare le proprie responsabilità e fare qualcosa per andare a migliorare dal punto di vista civico le nuove generazioni, la nuova società”, ha detto a margine. “L’appello del prefetto è un appello importante, un appello di vicinanza e di sostegno soprattutto al mondo delle imprese che vivono questo stato di timore – aggiunge -. Ho evidenziato che la politica deve stare vicina e anche la battaglia contro la criminalità organizzata è importante per una politica di sviluppo economico. Chi viene in Sicilia oggi non deve avere preoccupazioni che ci può essere qualcuno che possa essere oggetto di intimidazione”.