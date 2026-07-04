Promozione. Prime riconferme nel Serradifalco: la dirigenza riaffida la panchina a Gianfilippo Di Matteo

Arrivano le prime riconferme nel Serradifalco Calcio. Il presidente presidente Tonino Cavaleri, una volta messo a punto l’assetto dirigenziale e organizzativo, ha avviato le prime riconferme d’intesa con il ds Diego Venti e il responsabile dell’area tecnica Amedeo Raimondi.

La prima importante riconferma è stata quella del tecnico ennese Gianfilippo Di Matteo. Si tratta di una mossa all’insegna della continuità per un tecnico che la passata stagione ha fatto benissimo contribuendo alla crescita tecnica, agonistica e d’identità del suo gruppo squadra.

A livello di giocatori, riconferme per il difensore centrale Matteo Nacci, ma anche per l’esterno nisseno Yuri Di Marco. Riconfermato anche il difensore esterno Flavio Nuccio. Nelle prossime ore dovrebbero aggiungersi altri nomi non solo tra i riconfermati, ma anche tra i nuovi arrivi nel contesto di un Serradifalco che, anche per la prossima stagione, intende confermarsi come realtà in grande ascesa nell’ambito del campionato di Promozione.