Promozione. Il Serradifalco Calcio blinda la porta: riconfermato l’estremo difensore Francesco Governali

Il puzzle calcistico del Serradifalco Calcio, costruito in maniera sapiente e paziente dal ds Diego Venti e dal responsabile dell’area tecnica Amedeo Raimondi, oltre che grazie all’esperienza di Totò Caramanna, sta cominciando a completarsi.

Un altro tassello è stato aggiunto nelle ultime ore: Francesco Governali è stato riconfermato tra i pali del Serradifalco Calcio per la prossima stagione. Un colpo importante, perché il portiere dei falchetti ha dimostrato non solo di avere carattere e personalità tra i pali, ma anche di essere un autentico regista del settore arretrato serradifalchese.

Il presidente Tonino Cavaleri e la dirigenza tutta non hanno avuto dubbi nel riconfermare un portiere con il quale il Serradifalco ha avuto modo di migliorare non poco le proprie performances difensive. Lo dicono i numeri, e lo confermano le paratone, tante, e gli interventi salva partita che hanno permesso al Serradifalco Calcio, soprattutto nel girone di ritorno dello scorso campionato, di imporsi come una tra le più importanti realtà del campionato di Promozione.

Fin qui i falchetti hanno riconfermato, oltre al tecnico Gianfilippo Di Matteo, anche i calciatori Lo Bue, Salvo, Morteo, Cotrone, Nacci, Goti, Castrillo, D’Anca, Caronia, Nuccio e Yuri Di Marco.

Per quanto riguarda i nuovi acquisti, invece, la società bianco blu del Serradifalco ha preso il bomber ex Sommatinese Salvatore Vaccaro e l’esterno Giuseppe Cocita dal Casteltermini.