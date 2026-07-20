Salute

Poliziotto in spiaggia salva 50enne che s’era sentita male mentre stava facendo il bagno in acqua

Redazione 1

Poliziotto in spiaggia salva 50enne che s’era sentita male mentre stava facendo il bagno in acqua

Lun, 20/07/2026 - 10:00

Condividi su:

Momenti di paura autentica, quelli che si sono vissuti nella spiaggia di Mollarella, a Licata. Qui una donna di 50 anni ha rischiato di annegare dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre era in acqua.

A soccorrerla senza alcun indugio è stato un poliziotto che si trovava in quel momento in spiaggia con la famiglia. L’agente si è tuffato e ha raggiunto la donna riuscendo a riportarla in salvo grazie anche all’aiuto di alcuni bagnanti presenti.

Una volta raggiunta la spiaggia, la cinquantenne ha ripreso conoscenza. Le sue condizioni sono apparse da subito rassicuranti, tanto da non rendere necessario il ricovero in ospedale.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta