Palermo Ladies Open, Bronzetti conquista un posto negli ottavi di finale. Out all’esordio Abbagnato

PALERMO (ITALPRESS) – Si completa il quadro degli ottavi di finale della 37esima edizione dei “Palermo Ladies Open”, il torneo Wta 125 in scena sui campi in terra battuta del Country Time Club. La sorpresa della giornata arriva dal Campo 2, dove la testa di serie numero 4 Tamara Zidansek saluta Palermo all’esordio, eliminata dalla russa Alevtina Ibragimova. Primo turno positivo, invece, per Lucia Bronzetti, che batte la wild card azzurra Ilary Pistola; mentre la francese Clara Burel mette fine al torneo della palermitana Anastasia Abbagnato. L’eliminazione di Tamara Zidansek, semifinalista al Roland Garros nel 2021, numero 134 del ranking mondiale ed ex numero 22 Wta, è il risultato che non ti aspetti. La slovena, reduce dalla semifinale al Wta 250 di Iasi, è stata sconfitta in rimonta dalla russa Alevtina Ibragimova, 21enne e numero 236 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-4 6-3. Negli ottavi Ibragimova affronterà la francese Alice Rame, numero 265 della classifica Wta, che ha superato con autorità la russa Anastasia Tikhonova con lo score di 6-1 6-2.

Ha rispettato il pronostico Lucia Bronzetti, testa di serie numero 2 del tabellone. La romagnola, finalista dei “Palermo Ladies Open” nel 2022 e reduce dalla finale del Wta 125 dell’Antico Tiro al Volo di Roma, ha superato la diciassettenne marchigiana Ilary Pistola, una delle più promettenti giocatrici del tennis italiano, con il punteggio di 6-1 6-4. Bronzetti tornerà in campo giovedì per affrontare Dalila Spiteri, protagonista lunedì della vittoria nel derby siciliano contro Alessandra Mazzola. “È un periodo positivo, vengo da una bella settimana ha detto Bronzetti -. Non è stato facile perché c’è un po’ di stanchezza, ma sono contenta di come ho gestito la partita. Adesso avrò un giorno di riposo e poi si riparte”. La numero due del seeding ha poi parlato del legame con Palermo: “Qui mi trovo sempre benissimo, mi piace tornare. Cerco di non mettermi aspettative, mi godo questi giorni anche con il mio team e poi in campo provo a concentrarmi partita dopo partita”. Sull’imminente sfida con Spiteri, infine, Bronzetti ha detto: “Dalila la conosco bene, ci siamo allenate insieme ad Anzio. Ha grandi qualità, al di là del ranking, e sarà una partita da preparare con grande attenzione”.

Si interrompe, invece, al primo turno il cammino della palermitana Anastasia Abbagnato, al debutto assoluto nel tabellone di singolare del torneo di casa. La ventiduenne siciliana, numero 510 del ranking Wta, è stata battuta dalla francese Clara Burel, ex numero 42 del mondo ed entrata in tabellone con il ranking protetto, con il punteggio di 6-2 6-1, in un’ora e undici minuti. Burel affronterà negli ottavi l’azzurra Federica Urgesi.

Completa il programma la vittoria della romena Miriam Bianca Bulgaru, numero 246 del ranking mondiale, che ha superato in rimonta la svedese Caijsa Hennemann con il punteggio di 3-6 6-1 6-2. Negli ottavi troverà la testa di serie numero 1, ovvero la britannica Francesca Jones, campionessa in carica dei “Palermo Ladies Open”. Dopo il primo turno si dimezza la pattuglia azzurra in tabellone, passando da 10 a 5 giocatrici.

Oggi il programma sul Centrale si apre alle 17 con il match tra Jennifer Ruggeri e la testa di serie numero 5 Lola Radivojevic; poi sarà la volta di Federica Urgesi contro Clara Burel, quindi chiuderà la giornata sul campo principale il match tra la settima testa di serie, Fiona Ferro, e la russa Erika Andreeva. Il programma del singolare sarà completato con il secondo incontro in programma sul campo 6 tra Ekaterine Gorgodze (testa di serie numero 6) e la marocchina Yasmine Kabbaj.

– Foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

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