Ostia, si tuffa dal pontile e sbatte la testa: morto un ragazzo

(Adnkronos) – Tragedia oggi sul pontile di Ostia, litorale romano, dove un giovane è morto. Il ragazzo si è tuffato in mare, ma ha riportato un violento trauma alla testa. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Capitaneria di Porto e i sanitari del 118.

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