Salute

Ostia, si tuffa dal pontile e sbatte la testa: morto un ragazzo

AdnKronos

Ostia, si tuffa dal pontile e sbatte la testa: morto un ragazzo

Sab, 04/07/2026 - 21:50

Condividi su:

(Adnkronos) – Tragedia oggi sul pontile di Ostia, litorale romano, dove un giovane è morto. Il ragazzo si è tuffato in mare, ma ha riportato un violento trauma alla testa. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Capitaneria di Porto e i sanitari del 118. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta